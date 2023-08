Strade di sangue Scontro con due auto Muore motociclista

Terribile scontro ieri, nel tardo pomeriggio sulla Nazionale per Carpi, all’altezza di Lesignana. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto ed una moto e per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

A perdere la vita nel tragico incidente è stato un motociclista 70enne, Giorgio Carubba, docente di educazione fisica in pensione: di origini siciliane ma che da tempo abitava a Rolo, nel reggiano, dove in passato era stato anche vicesindaco.

Ancora non è chiara la dinamica, per ricostruirla sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, giunta subito sul posto.

Quel che si sa è che le due auto percorrevano direzioni diverse e, a seguito del violentissimo impatto con il motocilista, una delle due si è cappottata nel fossato a lato della carreggiata. L’incidente si è verificato poco prima delle 18.30 all’altezza del ponte dell’alta velocità e per consentire i soccorsi la strada Nazionale Per Carpi è rimasta chiusa al traffico.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ed era stato pre allertato anche l’elisoccorso. All’arrivo dei sanitari, però, per il 70enne non c’era più nulla da fare. Il centauro è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto. Ferito anche il conducente del mezzo finito nel fossato.

Ora, per ricostruire la dinamica dell’ennesimo schianto mortale che si verifica nella nostra provincia, sono in corso accertamenti. A causa dell’incidente si sono verificati inevitabili rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.