Strage di via Manin, al parco il ricordo delle vittime

Non si tratta tanto di farci i conti, perché i conti, in questi casi, non tornano mai. Ma si tratta di ricordare la tragedia e chi ne fu vittima, perché è anche attraverso i ricordi che la comunità salda a sè stessa il suo essere più profondo. E allora ecco che quella comunità che due anni e mezzo fa venne sconvolta dalla tragedia di Elisa Mulas – uccisa a 43 anni insieme a sua madre Simonetta Fontana e ai suoi figlioletti, Ismaele e Sami, 2 e 5 anni, da Nabil Dhari, 38 anni, il padre dei due bimbi ed ex compagno di Elisa presso la loro abitazione di via Manin –, ricorda sabato pomeriggio quel tragico 21 novembre del 2021, cui seguirà anche, pochi giorni dopo, la morte (per cause naturali) di Renzo Fontana, papà di Simonetta.

Lo fa dedicando l’area giochi del Parco Tassi alle vittime, che in quel parco, frequentatissimo polmone verde situato a poche decine di metri dall’appartamento teatro della tragedia, erano di casa. L’area, riqualificata nelle recinzioni e negli accessi, ed impreziosita da un gioco inclusivo acquistato grazie ad un finanziamento regionale e ad una raccolta fondi organizzata dal Comitato Parco Tassi, verrà intitolata sabato a Elisa "che mi piace ricordare, sempre sorridente, qui con i suoi bambini".

Quasi si commuove, Emi Panicocolo, uno dei membri del Comitato (di cui fanno parte anche Barbara, Mauro, Andrea, Enzo) che ha avuto l’idea di fare dell’area giochi del parco un luogo (anche) di memoria collettiva. "E ci è sembrato giusto farlo aggiungendo alle attrezzature un nuovo gioco inclusivo, del quale potranno avvantaggiarsi i tanti bambini che giocano qua: sarà, credo, un bel pomeriggio nel ricordo di Elisa e delle vittime di quel giorno che ha profondamente segnato tutti", dice ancora Emi, impegnatissima nei preparativi di una giornata "che sarà – dice – a suo modo speciale". L’appuntamento è alle 16: parteciperanno anche l’assessore alla pari opportunità Sharon Ruggeri e le ragazze dell’Asd Skating Sassuolo con una piccola coreografia, mentre il rinfresco sarà offerto dalla pasticceria Modenese, che ha appena aperto presso i locali della ex Gelateria Macchioni.

"Grazie al nuovo gioco che abbiamo installato – dice Sharon Ruggeri – tutti, compresi i bambini diversamente abili, potranno giocare e divertirsi: lo abbiamo acquistato grazie ai fondi messi a disposizione da un bando regionale e alla collaborazione dei volontari del parco Tassi, insieme ai quali abbiamo deciso di intitolare tutta l’area giochi alle vittime di via Manin, per fare in modo che possano essere ricordate in futuro anche in una maniera serena e gioiosa".

