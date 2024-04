Studenti-imprenditori simulano una start up

‘Valorizzare il territorio significa anche coinvolgere i più giovani’. Con questo intento il Gal (Gruppo azione locale) Alto Frignano è stato coinvolto in un progetto con l’Istituto superiore Cavazzi di Pievepelago. Nei giorni scorsi il direttore Elvira Mirabella ha incontrato, nella scuola di Pieve, un gruppo di studenti degli indirizzi Liceo sportivo e Istituto tecnico turistico per presentare il ruolo del Gal e le attività principali al giovane pubblico, che potrà essere futuro beneficiario di finanziamenti ed iniziative. Per stimolare la conoscenza sulle opportunità esistenti e quelle in programma per i prossimi anni, il direttore del Gal ha illustrato il bando rivolto a Start-up e nuove attività: "E’ stata una occasione – dice Elvira Mirabella – per analizzare per la prima volta un testo di un bando, approfondire i requisiti per partecipare e mettersi in gioco provando ad immaginare di avviare una impresa". Al termine della presentazione è stato richiesto ai ragazzi di svolgere un compito nei prossimi mesi: di lavorare insieme per presentare una domanda ’simulata’ per ottenere un finanziamento sul bando Start-up. In risposta riceveranno da parte del Gal una valutazione di istruttoria e sapranno se il progetto potrebbe essere ammesso o meno al finanziamento. "Una vera simulazione ed esempio concreto per i ragazzi – dice il Gal – che si preparano ad affrontare la realtà fuori dalla scuola! Il Gal conferma così la volontà di lavorare al fianco e dentro gli Istituti superiori: tra le azioni della nuova programmazione 2023-2027 ha un ruolo centrale il progetto a regia diretta di ’Ideazione e realizzazione di percorsi per l’autoimprenditorialità’ già portato a termine con successo nella scorsa programmazione". Saranno inoltre attivati progetti in convenzione con enti del territorio di supporto all’escursionismo e progetti per la costituzione di reti e supporto all’auto-imprenditorialià nelle Scuole superiori. Il ruolo del Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano è riconosciuto importante per l’entità dei fondi che riesce a movimentare per lo sviluppo montano: oltre 7 milioni e 750mila euro per la programmazione 2023-2027. Due gli ambiti tematici ai quali faranno riferimento i relativi bandi e progetti: Sistemi di offerta socio-culturali e turistico ricreativo locali e Sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri. Saranno pubblicati bandi specifici su: ‘Turismo nei luoghi della produzione agroalimentare’, ‘Recupero, qualificazione e diversificazione imprese turistiche ricettive’ e altri ancora. Saranno inoltre attivati progetti in convenzione con enti del territorio di supporto alla promozione territoriale.

Giuliano Pasquesi