Suv sfasciato nel parcheggio sotterraneo

Torna d’attualità il problema della sicurezza dell’ormai ‘famigerato’ parcheggio sotterrano di Sassuolo2, complice l’ennesimo gesto di vandalismo ai danni di una vettura parcheggiata. A darne notizia, sui social, lo stesso automobilista danneggiato, Alberto Monti, che ha poi postato anche le immagini dai danni riportati dal suo suv, sul quale si sono accaniti riaccendendo un allarme che non è mai venuto meno.

"L’ho presa con filosofia, anche perché sono assicurato, ma non è il massimo parcheggiare la macchina alle 16 e ritrovarla così qualche ora dopo e mi chiedo come fanno i residenti e i commercianti che parcheggiano ogni giorno in questo posto dimenticato da Dio", racconta Monti, che di mestiere fa l’agente di commercio ma sulla sua bacheca si è ‘divertito’ a tracciare un nostalgico parallelismo tra quella che era la Sassuolo di 50 anni fa e la città di oggi. Quanto accaduto fa seguito, tra l’altro, ad episodi analoghi – gli ultimi la scorsa estate – che oltre a suggerire carenze di sorveglianza in zona spingono i più ad evitare quello che sarebbe un ‘ricovero’ comodo per chi deve parcheggiare e raggiungere il centro. Comodo solo in teoria, perché se è vero che l’aspetto del parcheggio è sconfortante ("porta d’ingresso sudicia, cicche e rifiuti ovunque, lungo le scale escrementi e puzza di urina") è altrettanto vero che lo stesso è diventato, giusto per citare uno dei post a commento "il parco giochi di ragazzini deficienti che segnano e vandalizzano le macchine". La polizia locale, si apprende dal sindaco Gian Francesco Menani, sta indagando e non è escluso le indagini vadano a buon fine, ma la sostanza non cambia, e il contesto di quel parcheggio è senza dubbio il motivo principale per cui viene assai poco utilizzato. Una commerciante che ha negozio in zona conferma "in toto il degrado segnalato", un altro fruitore del parcheggio rincara la dose, aggiungendo come periodicamente, "quella zona è mal frequentata anche in superficie’.

Vero: non sfuggono, né potrebbero, presenze moleste anche lungo i ‘passaggi’ che da Sassuolo conducono in via Alessandrini o al Parco Ducale, e non sfugge il disappunto diffuso in ordine ad una situazione "attentamente monitorata, ma nei confronti della quale – spiega il sindaco – non è possibile mettere un presidio h24". Occorrerebbero, suggeriscono alcuni, una chiusura più efficace e puntuale dei cancelli – il parcheggio chiude dalla 22 all’alba, ma gli ingressi sono stati forzati in più occasioni – e una videosorveglianza più efficace, ed anche a questo proposito risponde il primo cittadino. "La zona è dotata di telecamere ma i responsabili l’hanno rotta prima di entrare in azione. Le indagini hanno condotto all’individuazione dei responsabili. Sono stati due ragazzi, una tra l’altro lo aveva già fatto in passato, sono stati denunciati".

Stefano Fogliani