Tacchi a spillo" di Almodovar al Truffaut di Modena"

Continuano alla Sala Truffaut di Modena (via degli Adelardi) le proiezioni dei classici ristrutturati di Pedro Almodovar: stasera in versione originale sottotitolata e domani nella versione italiana, alle 21.15, è la volta del classico del 1991 ‘Tacchi a spillo’. Protagonisti un grande e multiforme Miguel Bosé e le strepitose Marisa Paredes e Victoria Abril, nei panni di madre e figlia con un rapporto a dir poco complicato. La storia è quella di un giudice con una doppia vita di travestito (ma solo per motivi professionali) che si trova a indagare sull’omicidio dell’amante di una celebre cantanti.