Tamponamento tra autocarro e tir in autostrada. In città automobilista sperona l’auto della polizia locale

Ancora diversi e gravi incidenti ieri. Poco dopo le 18 di ieri, in via Emilia Est un ciclista è stato travolto da un’auto all’incrocio con via Araldi. Il giovane è stato trasportato in ospedale ma non correrebbe pericolo di vita. Traffico in tilt poi sulle autostrade, a seguito di due incidenti, avvenuti entrambi in mattinata. Il più grave verso le 12, sull’A22, al km 305 sud, nel territorio di Carpi: un tamponamento in prima corsia che ha coinvolto un autocarro e un tir trainante semirimorchio. Il conducente, un 30enne dello Sri Lanka, è rimasto incastrato fra le lamiere della cabina e si è reso necessario l’intervento dei pompieri per estrarlo. Sul posto, la Stradale. In città, invece, un conducente non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia della Polizia locale impegnata in un controllo a Cittanova. E’ stato inseguito fino all’incrocio tra viale Autodromo e via Nobili, facendo infrazioni e arrivando a speronare l’auto di servizio dei vigili. Per lui denuncia e duemila euro di multa. Aveva l’assicurazione e la patente scadute.