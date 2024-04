Tentato omicidio, caporalato, estorsioni, minacce: venti persone arrestate a Modena

Modena, 30 aprile 2024 – Diciotto arresti per le gravi accuse di associazione per delinquere dedita alla commissione di estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, caporalato e altri due persone in cella per tentato omicidio.

La maxi operazione della polizia sta andando avanti dall’alba in provincia di Modena, con l'impiego di oltre 70 agenti. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si svolgerà in procura a Modena.

Notizia in aggiornamento