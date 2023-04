Tomei e Magnani, secondo round

È la seconda volta che Gian Domenico Tomei, sindaco uscente, e Simona Magnani, capogruppo dell’opposizione, si contendono la guida del Comune. Entrambi sono capilista di due civiche composte da dieci candidati a consigliere. Tante le facce nuove. Tomei ha schierato 5 riconferme e 5 novità nella lista ‘Civica per Polinago Tomei Sindaco’. I confermati sono: Gianni Ferri, vice sindaco uscente, Giovanni Franchini, Giorgio Caselli, Giberti Noato detto Novello e Roberta Muccini. Le new entry: Massimiliano Albicini detto Max, Benedetta detta Benny, Mirco Rampionesi, Davide Sanguinetti e Christian Storti detto Chicco. "La nostra lista spiega Tomei - unisce esperienza e solidità e collegamento con mondo giovanile e formazione per il futuro. Mi ricandido con l’orgoglio e la dedizione che ho sempre messo nell’impegno pubblico del nostro Comune e del nostro territorio"

La lista ‘Noi Polinago Magnani Sindaco’ conferma il consigliere uscente Graziano Rossi, e i già candidati Nicola Fraulini e Luigi Gualmini. È la prima volta, invece, per Facchini Pietro detto William, Ferrari Emanuela, Franchini Paolo, Gualmini Francesca, Libbra Silvano, Mucci Villiam, Pellesi Fabio. "Per realizzare al meglio l’impegno di governo – spiega la Magnani - abbiamo scelto un gruppo che abbraccia il mondo delle imprese, delle associazioni e del volontariato, dei ragazzi, dello sport e del turismo". Ambiente, Pianificazione e lavori pubblici sono invece la quotidianità per il candidato sindaco, ingegnere di professione.

Walter Bellisi