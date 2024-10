Traffico in tilt, l’opposizione va all’attacco

"In merito al progetto della nuova rotatoria tra la tangenziale Losi e via Peruzzi, vogliamo risposte precise dall’amministrazione comunale". I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno depositato un’interpellanza per avere chiarimenti su quello che è diventato un problema quotidiano per molti cittadini, ossia la congestione del traffico. "La situazione in cui versa il progetto della nuova rotatoria a più di sei mesi dall’inizio dei lavori, è a dir poco scandalosa – tuona Ani consiglieri –. E la proroga dei lavori al 29 novembre causerà ulteriori disagi. Chiediamo all’amministrazione risposte sulle cause di questo ritardo, se ci siano state variazioni al progetto e, in caso affermativo, un resoconto dettagliato e trasparente sulle modifiche apportate e sui costi connessi". "L’area del cantiere è stata ridotta – prosegue la capogruppi Annalisa Arletti – ma permangono criticità rilevanti, come il restringimento a una sola corsia in direzione sud: si tratta di una misura temporanea e provvisoria e quale è il cronoprogramma per il ritorno alla normalità? Inoltre, vogliamo sapere se le opere in corso, in particolare la realizzazione della corsia di immissione in tangenziale da via dello Sport e quella di accesso al parcheggio della zona piscine, stiano rispettando il progetto definitivo approvato". Altro punto su cui insiste l’interrogazione sono i semafori a chiamata pedonale: "Quanti sono previsti e in che esatta collocazione, affinché pedoni e ciclisti siano tutelati e non si peggiori il flusso del traffico". "Come Fratelli d’Italia - dichiara Federica Carletti – vigileremo affinché i fondi pubblici vengano spesi in modo efficiente e le opere realizzate rispondano pienamente alle esigenze della nostra comunità, migliorando la sicurezza e la qualità della vita dei nostri concittadini -. A tal proposito, abbiamo presentato l’nterpellanza che sarà molto probabilmente discussa nel prossimo Consiglio Comunale perché a meritare risposte chiare e precise sono soprattutto i tanti carpigiani, stanchi di essere presi in giro da un’amministrazione incapace di intervenire in modo risolutivo e noncurante dei disagi causati dai troppi cantieri presenti in città. Gli ottimi risultati della raccolta firme e dei confronti avvenuti durante i banchetti delle scorse settimane ci rendono orgogliosi e dimostrano la crescente fiducia che i carpigiani nel nostro lavoro". Buone notizie invece sul fronte del Cavalcaferrovia di Via Lama, tornato percorribile da ieri pomeriggio, a seguito degli interventi di miglioramento strutturale ed adeguamento sismico. Fino alla mezzanotte del 23 ottobre, è in vigore il divieto di transito per i veicoli con massa superiore alle 26 tonnellate; a seguire, verrà ripristinata la limitazione alla percorrenza per i mezzi con massa superiore alle 44 tonnellate.

Maria Silvia Cabri