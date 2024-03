"Tragitto infinito per andare a scuola"

Il garante per l’infanzia ha aperto un fascicolo per indagare sull’ora di viaggio che alcuni bambini di San Cesario, residenti in località Ponte Sant’Ambrogio, devono sopportare quotidianamente per andare a scuola. A darne notizia è la stessa consigliera comunale Sabina Piccinini. "Il Garante – spiega – ci ha prontamente risposto comunicando l’apertura di un fascicolo per ’raccogliere le informazioni utili per comprendere al meglio la situazione’. La lettera al Garante nasce dopo la sconsolante ed inaccettabile risposta ad un’interrogazione presentata dal nostro Gruppo per fare chiarezza su questa assurda vicenda e chiedere un aumento dei mezzi affinchè i bambini che vivono nella frazione non debbano sentirsi svantaggiati rispetto ai loro coetanei del centro abitato. Il Comune non è però intenzionato a chiedere l’utilizzo di un terzo mezzo per il trasporto scolastico. Possibile che negli anni non sia mai stato possibile modificare fermate ed orari?".

m. ped.