Trattori in fiamme nell’azienda agricola

Il rogo è divampato all’improvviso e le fiamme hanno avvolto completamente un trattore con l’imballatrice sul quale, un attimo prima, si trovava il proprietario. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fanano, però, il rogo non si è allargato alla struttura, ‘limitandosi’ al mezzo agricolo. L’incendio si è sviluppato lunedì’ sera nell’azienda agricola Milani a Olina di Pavullo.

A ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti sul posto è il proprietario, Alberto Milani. "Grazie al loro pronto intervento l’azienda è salva – afferma l’uomo. Ho temuto il peggio. Ero appena arrivato a casa dal lavoro e ho sentito come un ‘colpo’ provenire dal trattore sul quale mi trovavo alla guida: sono sceso e subito ha preso fuoco tutto. Ho usato tutti gli estintori che avevo, anche quelli di mio padre, poi ho iniziato a cospargere il mezzo d’acqua ma non c’è stato niente da fare: le fiamme erano troppo alte. Quando i pompieri sono arrivati hanno fatto il possibile, domando le fiamme ma c’è voluta un’ora per spegnere l’incendio. Siamo riusciti a salvare i capannoni e i garage, fortunatamente, ma ho perso la macchina – commenta con desolazione. Era l’ultima che avevo comprato: aveva solo un anno di vita. Ora l’origine del rogo è al vaglio dei pompieri ma potrebbe essere partito dal filtro catalizzatore del mezzo agricolo. Il fuoco è arrivato da sotto la cabina e ha preso fuoco tutta la macchina. E’ un bel danno – afferma il titolare – ma ci rimetteremo in piedi. Purtroppo l’assicurazione questo genere danni non li copre ma ripartirò come ho sempre fatto anche se proprio non ci voleva".

Ora sono appunto in corso accertamenti per capire cosa possa aver provocato il devastante rogo che, fortunatamente, non si è allargato all’azienda agricola.

Il caso di un macchinario di un’azienda agricola che ha preso fuoco è accaduto qualche mese fa in stradello Ponte Ghiotto, nelle campagne modenesi in zona Portile, a Modena. Le fiamme si sono sviluppate nella notte, ma i vigili del fuoco hanno rapidamente raggiunto il posto, iniziando le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo, che si è sviluppato sotto una tettoia

Il pronto intervento ha evitato la propagazione delle fiamme all’intera struttura e la salvaguardia delle mucche ospitate nelle stalle adiacenti.

Valentina Reggiani