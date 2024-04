Travolto in pieno da un’automobile. Motociclista di 19 anni in gravi condizioni

Ancora un grave incidente stradale che vede coinvolto un motociclista nella nostra provincia. Intorno alle 19.30 di venerdì sera infatti, un 19enne di Massa Finalese è stato travolto da un’auto, condotta da un 29enne straniero mentre percorreva la strada. Lo schianto è avvenuto a Massa Finalese, in via Montebianco all’ incrocio con via Carducci.

A causa del violento impatto il giovane motociclista è finito a terra. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: il giovane è stato poi trasportato a Bologna con l’elisoccorso. Le condizioni del ragazzo sono peggiorate nella notte e la sua prognosi è riservata. Pare che il motociclista sia stato travolto dall’auto mentre il conducente dell’auto si stava immettendo in via Montebianco. Sul posto sono accorsi i carabinieri che si sono occupati dei necessari rilievi. Sono ora in corso accertamenti per far luce sulla dinamica dello schianto. Purtroppo le condizioni del 19enne sono serie.