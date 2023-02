Tre sanfeliciani navigheranno sulla Vespucci

Sulle orme dell’ammiraglio Carlo Bergamini. Per tre giovani sanfeliciani nei prossimi mesi potrebbe concretizzarsi l’opportunità di vivere per una settima una straordinaria esperienza di mare a contatto con quel mondo che tanto ha affasciato la vita del loro illustre concittadino. Carlo Bergamini, medaglia d’oro al valor militare della Regia Marina, è stato comandante di flotta e comandante in capo delle forze navali italiane durante la seconda guerra mondiale, fino al tragico affondamento della Corazzata Roma, nave ammiraglia della flotta italiana, per mano tedesca il 9 settembre 1943, quando perse la vita. La giunta comunale di San Felice ha emanato in questi giorni un bando finalizzato alla selezione di tre giovani sanfeliciani che possano partecipare al progetto di promozione pro-reclutamento della Marina Militare Italiana denominato "Imbarchi estivi su navi Amerigo Vespucci e Palinuro". Questa iniziativa darà la possibilità, a chi è sostenuto da un valido curriculum scolastico, sociale e sportivo, ma anche culturale poiché è facoltativamente richiesto un elaboratoricerca su Bergamini o sulla Marina Militare, di imbarcarsi per un breve periodo su quella che viene definita da tutti la nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare Italiana varato nel 1931 e tuttora in servizio come nave scuola per gli ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno.

"Da tempo il nostro comune, che ha dato i natali all’ammiraglio Carlo Bergamini, - chiarisce il sindaco Michele Goldoni - intrattiene un proficuo e amichevole rapporto con l’Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia). Ogni anno i componenti dell’associazione vengono in paese a commemorare la straordinaria figura del nostro concittadino. Questo ha creato un legame che si è sempre più consolidato, grazie al quale ci è stato possibile offrire questa straordinaria opportunità ai nostri giovani". Il bando, promosso dall’Anmi in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e l’ufficio comunale Cultura e Sport, è rivolto ai giovani sanfeliciani tra i 16 ed i 26 anni, di nazionalità italiana, che risiedano nel territorio comunale da almeno cinque anni e che frequentino la scuola secondaria di secondo grado o l’università o che siano già laureati. E’ la prima volta che viene data la possibilità ad un ente pubblico di partecipare attivamente a questo progetto. La candidature andranno inviate entro le ore 12.00 del 10 marzo agli uffici comunali attraverso le modalità esposte nel bando, compilando gli appositi moduli.

Alberto Greco