Tutor, il prefetto accoglie un ricorso. Il Comune: "Lo abbiamo spento"

L’associazione Altvelox festeggia, e da’ conto di un decreto del Prefetto che ‘sanerebbe’ una multa emessa dal ‘tutor’ sulla Modena-Sassuolo a settembre. "Siamo contenti di riscontrare che il Prefetto di Modena ha accolto le nostre rimostranze annullando i verbali emessi dal Comune di Formigine e da noi contestati con ricorsi amministrativi", scrive l’associazione, fiduciosa che siano accolte anche le istanze relative "a qualche altra decina di multe emesse, illegittimamente a nostro avviso, su quel tratto stradale". Sul quale vigila, o meglio vigilava, il tutor messo fuorilegge dall’inchiesta di questa estate della Procura di Cosenza: "Nei mesi scorsi siamo stati sommersi di richieste da parte di cittadini multati con gli autovelox: avevamo trasmesso al Sindaco di Formigine e al Prefetto di Modena un formale invito/diffida al fine di sospendere l’attività sanzionatoria con quegli autovelox non omologati", scrive l’associazione, la cui tesi è che i dispositivi possano avere fatto ‘vittime’ anche dopo fine luglio, quando in teoria avrebbero dovuto essere spenti. Un ‘giallo’, insomma: l’associazione denuncia l’illecito utilizzo del ‘tutor’, e incassa l’accoglimento di uno dei ricorsi a suo tempo presentati in attesa che si concludano quelli concernenti gli altri 30 inoltrati alla Prefettura, ponendosi in ‘fiduciosa attesa’. Il Comune, da parte sua, replica come "dal 29 luglio 2024 il ‘Tutor’, sottoposto a sequestro preventivo dalla procura di Cosenza, è stato spento immediatamente davanti agli organi di polizia giudiziaria delegati e non è mai più stato acceso". Da allora, fa sapere l’Amministrazione Comunale, "il Comune di Formigine non è stato informato sugli sviluppi del procedimento".

s.f.