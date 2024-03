"Tutta la settimana il Cau sempre aperto"

"Aprite il Cau (centro di assistenza e urgenza) 24 ore su 24 per 7 giorni su 7". Questa, in estrema sintesi, è la richiesta formale che i consiglieri Silvia Santunione e Andrea Temellini della lista "Frazioni e Castelfranco", insieme al collega Diego Montanari di "Forte Urbano", rivolgono all’amministrazione comunale. E lo hanno fatto tramite una mozione, da discutere e mettere ai voti nel prossimo consiglio comunale, per impegnare appunto il sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, ad attivarsi in tutte le sedi per portare a casa questo risultato.

"La sanità territoriale e nello specifico il Cau – spiega la consigliera Santunione illustrando l’iniziativa sua e dei colleghi – sono temi per noi di grande attenzione e che ci hanno sempre impegnati. A Castelfranco – prosegue la consigliera di opposizione – la sanità territoriale ha visto negli anni degli incisivi cambiamenti, tra i quali quelli del servizio dell’emergenza urgenza che, sul territorio, sono stati via via depotenziati. Dapprima avevamo un servizio di Pronto Soccorso aperto h 24, poi dal 2007 il Punto di Primo Intervento era aperto tutti i giorni ma solo dalle 8,00 alle 20,00. Da aprile 2020 tale servizio è stato ulteriormente ridotto nell’orario (da lunedì a venerdì 8.00-20.00, sabato e prefestivi 8.00-14.00) e infine, da ultimo, sostituito dal Cau, che è un servizio non di emergenza ma di assistenza e urgenza, facente parte della rete delle cure primarie, attivato a partire dall’11 dicembre 2023. In questo scenario che abbiamo sempre criticato – continua Santunione - pensiamo che Castelfranco meriti almeno, come minimo, di avere un Cau aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, oltre a un potenziamento del servizio dell’emergenza. Adesso abbiamo invece solo un Cau aperto nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 24,00, quando peraltro nelle pubbliche affissioni comunali (come emerge anche da una fotografia scattata il 21 febbraio scorso) il Cau viene presentato e pubblicizzato come una struttura aperta 7/7 giorni 24 ore su 24. Ma così non è, appunto, per quello territoriale di Castelfranco Emilia. Stiamo parlando, peraltro, del distretto sanitario 7 di Castelfranco Emilia, di circa 77.000 abitanti, l’unico distretto sanitario di tutta la provincia di Modena che non ha più un ospedale. Prima c’era – argomenta ancora Santunione - ma, per chiara volontà politica, è stato via via smantellato! Il nostro ordine del giorno va dunque nella direzione sopra indicata, con una duplice richiesta di impegno al sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, di attivarsi in tutte le sedi e presso tutti gli enti preposti con ogni modalità e azione necessaria per attivare al più presto la continuità operativa del Cau di Castelfranco Emilia 7/7 giorni 24 ore su 24 e dunque potenziare il servizio di urgenza. Tra qualche mese – conclude Santunione - si vota, ma la salute e la sicurezza sanitaria dei cittadini sono sempre una priorità e non possono aspettare". Il Cau è un tema centrale in molti territori sia del Modenese che del Bolognese. questa nuova formula sta destando curiosità fra i pazienti e gli utenti.

Marco Pederzoli