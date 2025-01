Uffici giudiziari a corto di personale. Oltre 4mila fascicoli pendenti

La segnalazione circa la carenza negli organici della Procura, soprattutto negli uffici di segreteria, era partita direttamente dal procuratore capo il mese scorso. Ieri la conferma è arrivata nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, con la relazione sull’andamento della giustizia che ha messo in luce una situazione preoccupante proprio sul fronte organici e la necessità di un confronto con il Ministero.

Per quanto riguarda l’organico di magistratura negli Uffici Giudicanti del Distretto, i togati in tribunale a Modena sono 38 su 41 previsti con una carenza del 7% mentre gli onorari sono 10 in servizio su 17, con una mancanza del 41%.

Guardando alla Procura, la scopertura dei posti virtualmente spettanti ai togati è del 14 per cento ma relativamente agli onorari si sale addirittura al 63 per cento, con un oltre trenta per cento di posti vacanti per quanto riguarda il personale amministrativo.

Entrando nel dettaglio dei dati emersi ieri, il numero delle notizie di reato contro noti pervenute alle Procure della Repubblica, nel corso degli anni, risulta diminuito (per quanto riguarda l’iscrizione di notizie di reato, Modello 21, proprio Modena ha però il numero più alto di pendenze: 4.183 fascicoli in corso di definizione).

La durata media dei processi penali davanti al giudice collegiale a livello nazionale è rimasta sostanzialmente la stessa, passando dai 640 giorni del periodo 2016/2017 ai 628 giorni del periodo 2021/2022, fino ai 741 del 2023/2024 ma maglia nera sono alcune province dell’Emilia Romagna, si arriva infatti ai preoccupanti 1.896 giorni a Modena passando per i 905 giorni di Reggio Emilia e 928 giorni di Piacenza.

Per quanto concerne i tempi medi dei procedimenti presso gli Uffici Gip/Gup, sopra la media ci sono Bologna (292) e Modena (311) mentre la durata dei decreti che dispongono il giudizio immediato (media giorni 562-563) varia dai 1.016 giorni di Reggio Emilia agli appena 73 della nostra città. All’ufficio di sorveglianza di Modena sono arrivati 4.991 procedimenti; quelli definiti sono stati 4.568.

Da rilevare anche il fatto che aumentano le iscrizioni presso la Procura per i Minorenni negli ultimi tre anni giudiziari e il tribunale di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza hanno registrato un massimo di iscrizioni nell’ultimo anno giudiziario. Guardando alle iscrizioni presso i tribunali per il settore civile, a Modena sono state 14.482 con oltre il + 15 per cento. Le iscrizioni per il settore penale, invece, sono state 7.378 con un più 11.1 per cento.

Valentina Reggiani