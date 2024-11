Un anno ‘a lezione’in procura per un agente della polizia locale

L’esperienza di stage formativo presso la Procura della Repubblica di Modena rivolta agli agenti ed ufficiali della Polizia Locale di Formigine fa un passo in avanti. E’ stato infatti firmato un accordo che prevede una presenza continuativa, per la durata di un anno, prorogabile, di un ufficiale della Polizia Giudiziaria appartenente al Comando di Formigine presso la Procura di Modena, in un ufficio di primaria importanza che dispiega la propria attività collaborando con tutti i servizi di polizia giudiziaria del Circondario tra i quali tutti i comandi di polizia locale della provincia. L’ufficiale di Polizia Giudiziaria del Comando di Formigine distaccato in Procura avrà occasione di perfezionare le conoscenze giuridiche anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia di diritto penale sostanziale e procedurale, acquisire buone prassi in materia di trattazione e redazione delle comunicazioni di notizie di reato nonché della esecuzione delle sentenze penali per rendere ancora più efficiente l’attività della Polizia Locale di Formigine in materia di Polizia Giudiziaria.