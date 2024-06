"Un viaggio speciale in mezzo alla gente"

Si chiuderà stasera, con ritrovo alle 19.30 al parco in via D’Avia, la campagna elettorale di Chiara Costetti, candidata sindaco di Respiriamo Aria pulita. "E’ stata una bella campagna elettorale – riavvolgere il nastro la candidata – abbiamo avuto tantissimi incontri con i cittadini e siamo soddisfatti. Rimanere sul territorio, ascoltare gli altri, è un aspetto fondamentale perché ci permette di toccare con mano tantissimi aspetti: il riscontro è stato positivo, abbiamo notato infatti come molte persone non si avvicinassero soltanto per una chiacchierata veloce, ma si sono interessati realmente e concretamente al nostro programma, facendoci delle domande e approfondendo molti e diversi temi, dalla sicurezza fino all’ambiente e poi all’urbanistica, senza dimenticare la scuola, che per noi rimane un aspetto principale e il grande e importante ruolo dei quartieri. Bisognerebbe, infatti, ripartire proprio dai quartieri".

Ma non è finita qui. "Questi siamo noi, in tutto e per tutto – continua Costetti – abbiamo portato avanti molte battaglie, con un linguaggio concreto e profondo, capace di avvicinare i cittadini per affrontare temi che riguardano tutti noi".

"Siamo contenti quindi di aver potuto raccogliere, nel corso degli ultimi mesi, un buon riscontro da parte dei cittadini e siamo soddisfatti del percorso che abbiamo intrapreso e portato avanti con convizione – conclude la candidata a sindaco – e sempre con grande determinazione".