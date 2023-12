Via Menotti, proteste: "E’ ancora chiusa"

Via Ciro Menotti, altro tassello: "La ‘famosa’ gru è stata smontata il 20 novembre – afferma Anna Freschetti, presidente del ‘Comitato per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti’ –. Eravamo a conoscenza che l’apertura al traffico non sarebbe stata immediata in quanto il ripristino del manto stradale e della segnaletica è responsabilità della ditta. Ma in questi dieci giorni non si è mai visto nessuno operare presso il ‘recinto’ rimasto di quello che è stato il cantiere più discusso. Il nostro è il ‘Comitato per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti’ e non il comitato per lo smontaggio della gru, per questo motivo ancora una volta ci sentiamo presi in giro dalle parti in causa. Aspettiamo, in perfetto stile natalizio ormai, l’avvento di coloro che (forse) restituiranno finalmente via Ciro Menotti a noi residenti, esercenti e cittadini tutti. In caso contrario, chiederemo al Comune di addobbare anche il ’recinto’ con gli addobbi che colorano la nostra piazza in quanto, lo ricordiamo, via Ciro Menotti è la prima via parallela alla piazza, e averla avuta in questo stato per così tanti anni dovrebbe essere già considerato un fallimento per tutti".

m.s.c.