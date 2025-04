"Viaggi, Giappone super gettonato"

Cristina Caretti dell’agenzia Lasciati Viaggiare rimarca come "siamo specializzati soprattutto in Stati Uniti e Giappone. Il Giappone quest’anno va tantissimo, ed é una delle destinazioni più gettonate per queste vacanze pasquali, mentre per l’America abbiamo prenotazioni soprattutto per la prossima estate. Anche il Kenya sta vivendo un buon momento dopo anni di down. La media del viaggio per queste destinazioni é di circa 10, 12 giorni. I prezzi sono alti ovunque, sono molto aumentati ma abbiamo la percezione che la gente, quando é possibile, inserisca anche una vacanza, un viaggio nel budget famigliare".