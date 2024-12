Vince 3mila euro al mese per 20 anni

Fiumalbo (Modena), 21 dicembre 2024 – Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, recita il proverbio. Ma una giocatrice di Fiumalbo può davvero dire ‘grazie’ all’ispirazione ricevuta dal suo gatto se è riuscita ad azzeccare una clamorosa vincita al “Win for life Classico”: con una schedina da un euro si è aggiudicata una rendita di 3000 euro al mese per 20 anni ovvero, a conti fatti, 720mila euro.

La vincita è stata realizzata il 17 ottobre scorso presso la ricevitoria Sisal La Pietra Azzurra di via Giardini 141 a Fiumalbo, ma è stata presentata per l’incasso solo nei giorni scorsi ed è quindi divenuta ufficiale.

“Blondie” (questo è il nome di fantasia scelto dalla vincitrice) è disoccupata ma – sottolineano dalla Sisal, che gestisce il concorso – “è inarrestabile con la sua forza d’animo positiva. Circondata da pochi amici, vuole farcela, essere autonoma e sentirsi utile. Vorrebbe gridare al mondo che è una persona semplice, che nessun lavoro la spaventa ma che ha davvero bisogno di volersi bene e di sentire che qualcuno la apprezza”.

L’obiettivo di Blondie è di trovare presto un lavoro: “Il mio desiderio è di avere le giornate scandite dagli impegni, conoscere nuove persone e non avere l’assillo dei debiti”.

Per molto tempo l’unico vero amico di Blondie è stato il suo gatto: “I suoi occhi – ha raccontato – hanno fotografato ogni attimo degli anni che abbiamo vissuto insieme”. Ma purtroppo qualche settimana fa il micio è venuto a mancare: il 17 ottobre, poco dopo mezzogiorno, Blondie è entrata al bar, ha ordinato un caffé e ha giocato la schedina del Win for life, il gioco della rendita, puntando un euro su dieci numeri scelti a caso, 1, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20, e il numerone 14.

“Quel giorno avevo una sensazione positiva legata al ricordo del mio gattino – ha detto –. Nella tristezza di quel momento sentivo che mi avrebbe portato fortuna e che qualcosa sarebbe cambiato nella mia vita”.

In effetti all’estrazione delle ore 13 (concorso n° 4937) tutti i numeri sono usciti, e Blondie ha centrato la combinazione fortunata: è la 473ª supervincitrice di questo gioco. “Ora potrò finalmente permettermi un’auto – ha aggiunto –. Sono felice e speranzosa del mio futuro. Non vedo l’ora di prendere in mano la mia vita, con serenità”.

