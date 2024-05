"Vogliamo risalire il più presto possibile"

"La retrocessione? Un incidente di percorso, che faremo di tutto per superare. Perché il progetto Sassuolo non cambia, né cambiano le ambizioni della società e della proprietà. Capita che si faccia un passo indietro, ma nulla impedisce di farne tre avanti". La cappa di depressione che aveva avvolto il Mapei Football Center nelle ultime, complicatissime settimane che hanno accompagnato il Sassuolo in B c’è ancora, ma l’AD Giovanni Carnevali prova a toglierle spessore facendo capire che si riparte, "e non necessariamente da zero, perché in questi anni sono state fatte cose straordinarie e la volontà è quella di risalire il prima possibile". L’occasione per mettere i primi puntini sulle di ‘ricostruzione’ il plenipotenziario le mette a margine della presentazione del nuovo Direttore Sportivo Francesco Palmieri, "dirigente capace e competente, che ha fatto cose straordinarie nel settore giovanile e ci darà una mano: conosce l’ambiente, conosce i programmi e il profilo della società e fa parte da tempo della famiglia Sassuolo. E’, quella di affidargli questo nuovo ruolo, una scelta di continuità". E, perché no, anche il modo più immediato di ricompattarsi e fare quadrato in vista di una ‘stagione zero’ e delle strategie giuste per affrontarla, sulle quali, aggiunge il plenipotenziario del Sassuolo, "ci metteremo al lavoro quanto prima. La priorità, tuttavia, perso Giovanni Rossi, era scegliere il direttore sportivo. Lo abbiamo fatto, e siamo pronti a metterci al lavoro". Sull’organico, evidentemente, visto che sarà necessariamente rivoluzionato, ma soprattutto su chi lo allenerà: Fabio Grosso è in pole, "ed è un profilo che ci piace, uno dei più interessanti a nostro avviso, ma stiamo trattando e ci tengo a dire che non abbiamo ancora firmato nulla". Plausibile, che le firme non ci siano, ma plausibile possano non tardare troppo. Al netto delle (ovvie) cautele di Carnevali, infatti, ai bene informati risulta che Grosso abbia già visitato il centro sportivo neroverde e che con il Sassuolo stia limando i dettagli realtivi ai reciproci impegni contrattuali, ma che la trattativa, avviatissima e vicino al dunque, possa saltare non sembra essere nell’ordine delle cose. Più facile che una volta che la dirigenza neroverde – che oggi si trasferisce come un sol uomo al Viola Park per la finale del campionato Primavera – abbia chiuso la stagione, Fabio Grosso, Giovanni Carnevali (e Francesco Palmieri) chiudano anche, con firme sul contratto e foto di rito, la questione. Facendo di Fabio Grosso il tecnico cui il Sassuolo chiede di risalire la china.

Stefano Fogliani