Italpizza punta al nord Europa: acquisito stabilimento in Francia

Modena, 6 febbraio 2024 – Italpizza, gruppo modenese che produce pizze surgelate di alto di gamma, ha firmato il 1° febbraio 2024 l’atto di acquisto del sito produttivo di pizze ubicato nella località di Caudry, nel nord della Francia e appartenente a Nestlé.

Per l’operazione, oltre al costo dell’acquisto del sito produttivo, Italpizza stanzierà più di 12 milioni di euro di investimenti per i lavori di ammodernamento in un piano pluriennale che si svilupperà dal 2024 al 2028. Per l’occasione è stata costituita la società di diritto francese Mantua.fr sas. Forte della sua esperienza il gruppo Italpizza produrrà, sulle due linee, esclusivamente prodotti precotti al forno. Italpizza auspica che la ripartenza della produzione avvenga quanto prima: l’inaugurazione è prevista indicativamente per l’autunno 2024, ma dipenderà anche dai tempi dei processi burocratici e amministrativi.

Il processo di selezione e assunzione delle maestranze è già in corso, saranno una ventina circa i nuovi lavoratori la cui prima missione sarà la riconversione e la ripartenza delle linee di produzione. Il personale di produzione invece verrà selezionato poco prima che sia pronta la fabbrica e sono previsti a regime, nel 2028, l’inserimento di circa 140 addetti.

"Personalmente, sono molto legato alla Francia, paese nel quale con Italpizza siamo presenti da trent’anni e dove serviamo le principali catene di distribuzione - afferma Cristian Pederzini, presidente di Italpizza -. L’acquisizione dello stabilimento di Caudry, per la sua ubicazione, la sua attrattività economica e le sue competenze, è fondamentale per Italpizza perché si iscrive in un vasto progetto di internazionalizzazione che portiamo avanti da qualche anno.. Avere un hub produttivo nel nord Europa ci permetterà di essere più competitivi in quella zona ".