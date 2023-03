Bartolini si dimette dalla Spm Junior Fiorano, Lazzarini lascia

Arriva un doppio cambio di panchina nei dilettanti modenesi. In Promozione "C" si è dimesso mister Valerio Bartolini dalla guida dell’Atletico Spm a seguito del ko con il Castelnuovo che ha lasciato i rossoverdi al penultimo posto pari al Porretta, a -3 dalla zona playout: con i sancesariesi Bartolini, arrivato in estate dalla fusione col Sant’Anna, aveva vinto solo una delle ultime 13 gare e già da ieri sera a dirigere la squadra c’è era il nuovo mister. La società ha puntato su una soluzione interna, promuovendo James Moretti (ex difensore fra le altre di Castelfranco, Visport e Manzolino) dalla panchina degli Allievi. Scossone tecnico anche in Prima "D" allo Junior Fiorano: dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa col Ravarino, terza di fila per i biancorossi, si è dimesso mister Fabrizio Lazzarini, protagonista del salto dalla Seconda della scorsa estate. I biancorossi sono quint’ultimi a -2 dalla salvezza diretta e +3 sulla retrocessione diretta. Insieme al tecnico lascia anche il suo vice Giuseppe Bonicelli. "Per il momento - ha dichiarato il ds Cristian Ferrari - in attesa di un valido sostituto, troveremo una soluzione interna alla società. Speriamo che la decisione serva a dare uno scossone alla squadra per queste 6 partite che mancano".

d.s.