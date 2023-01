La Stadium si impone con un netto 3 a 0 su Brugherio

I mirandolesi della Stadium splendono nella prima gara dell’anno 2023 e per la prima volta in A3 di volley maschile vince con un risultato tondo. I Diavoli Rosa del Brugherio sono stati piegati per 3-0 (25-19; 25-20;25-23). Schierata con Stöhr-Dombrovski schiacciatori, Ghelfi Giacomo palleggiatore e il fratello Francesco opposto, con il posto 3 affidato alla coppia Rustichelli Riccardo-Canossa e il libero Andrea Angiolini, la Stadium è partita subito forte nel primo set, chi chiude con il punteggio di 25 a 19. E’ stato Francesco Ghelfi a non sprecare il primo set ball segnando passando attraverso il muro avversario. Secondo set più in equilibrio, con le due compagini che arrivano fino al 17 pari. Ma è Mirandla la prima a tagliare il traguardo dei 20 punti, su cui Dombrovski regala un ace. Poi arriva l’ultimo punto sul 20 avversario. Altrettanto in equilibrio l’ultimo set, con le due squadre che arrivano al 23 pari. Ma Brugherio sbaglia il servizio, Dombrovski ha in mano il set point. Van Solkema sbaglia l’attacco e la gara si chiude.