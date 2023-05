L’immunologa Viola contestata da un no vax al Salone del Libro di Torino

Padova, 22 maggio 2023 - Ancora contestazioni al Salone del Libro di Torino. Dopo l'azione degli attivisti di Non Una Di Meno e Extinction Rebellion contro l'intervento della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella "la politica del Governo su investimenti a combustibili fossili e restrizione del diritto all'aborto", ieri è toccato all'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola, aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suo libro.

La contestazione

"Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente", ha urlato l'uomo, esponente noto del movimento torinese contro i vaccini. La presentazione è stata interrotta per alcuni minuti mentre il no vax, che era seduto tra il pubblico dell'Arena Robinson, è stato allontanato. Viola è diventata uno dei volti più conosciuti della comunità scientifica nel corso della pandemia di Covid.

La replica della scienziata

"Da quando la pandemia ha avuto inizio, più volte mi hanno scritto e avvicinato persone contrarie ai vaccini; e con molte di queste è stato possibile un confronto, anche se qualche volta poi ci si lasciava ognuno con le proprie opinioni. Ma chi urla, chi offende, chi mostra aggressività non cerca il dialogo: vuole solo lo scontro, vuole solo sfogare una rabbia repressa anche a costo di prevaricare i diritti altrui".

A dirlo è la stessa interessata che all’indomani dell’episodio spiega, su La Stampa, l'aggressione, ieri, al Salone del libro, dove presentava il suo ultimo libro ("dedicato all'invecchiamento non a vaccini o Covid") e dove "un signore molto aggressivo ha interrotto un'intervista urlandomi contro le solite frasi no-vax che abbiamo sentito fino alla nausea". La prova "schiacciante" dei vaccini "Una scena - spiega la scienziata - che forse mi sarei aspettata un paio di anni fa ma certamente non adesso, a fronte della schiacciante prova che i vaccini, somministrati a 5,5 miliardi di persone nel mondo, non solo sono sicuri ma ci hanno permesso di superare una tremenda pandemia costata quasi 7 milioni di vite umane. E la prova era proprio li davanti ai suoi occhi: migliaia di persone vaccinate che vivevano un evento di forte aggregazione senza mascherine, senza distanziamenti, senza paura. Ma è inutile cercare la logica dove non c'è: quando una paura si trasforma in odio, quando un pensiero diventa ideologia, quando una scelta diventa identitaria ecco che non solo crolla ogni forma di razionalità ma persino di dialogo". Un dialogo "che i no-vax violenti non hanno mai cercato, come dimostrato anche da quest'ultimo episodio". Viola ha sottolineato che "non è stato facile vivere sotto scorta ed essere bersaglio dell'odio no-vax" ma ha anche evidenziato come ieri, al Salone del libro, il pubblico è stato solidale e l'ha sostenuta contro l'aggressore.