Alessandra Ollari, è suo il corpo trovato a Parma il 3 febbraio

Parma, 23 febbraio 2024 - E’ di Alessandra Ollari il corpo ritrovato in un prato a Parma lo scorso 3 febbraio. La 53enne risultava scomparsa, dalla denuncia fatta dal compagno Ermete Piroli il 29 giugno scorso.

Disposta l’autopsia dalla procura di Parma dopo che è stato identificato il cadavere trovato a inizio mese, nascosto dalla vegetazione. Quando un uomo a passeggio con il cane ha notato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, uno dei primi pensieri degli inquirenti è stato proprio per Alessandra, la cui casa si trovava a poche centinaia di metri dal ritrovamento. Sul suo caso da ottobre la procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, senza indagati. Dall'esame del corpo potrebbero però arrivare alcune risposte a una scomparsa che sembrava un mistero.

Le risposte dall’autopsia

La procura ha notificato ai familiari della donna l'avviso, nella veste di persone offese: le cugine, assistite dall'avvocato Nicodemo Gentile e il compagno, assistito dall'avvocato Pierluigi Collura.

L'incarico sarà conferito martedì, il 27 febbraio, nel pomeriggio sarà fatta una tac, mentre l'esame medico legale sarà eseguito il giorno dopo. Avere informazioni sul quando e sul come Alessandra Ollari è morta potrebbe è essere determinante per il prosieguo delle indagini, delle quali si stanno occupando i carabinieri.

La vicenda su ‘Chi l’ha visto?’

La vicenda di Alessandra Ollari, della quale si è più volte occupata la trasmissione 'Chi l'ha visto?' è cominciata appunto a giugno, quando il compagno Ermete ne ha denunciato la scomparsa, dopo che non aveva fatto rientro da un'uscita di casa per andare al supermercato. Di Alessandra Ollari sono rimasti in casa tutti i documenti, il portafoglio con le carte di credito e gli occhiali, anche se lei era fortemente miope. Anche nei mesi precedenti alla denuncia del compagno, Alessandra sembrava letteralmente svanita nel nulla, nessuna delle sue amiche e cugine ha avuto contatti nell'anno precedente alla denuncia della scomparsa. Una parrucchiera di un paese vicino, che ha in affitto il fondo commerciale dalla donna scomparsa, parlando sempre a 'Chi l'ha visto?’ dice di averla sentita l'ultima volta nel maggio del 2022, e di non aver ricevuto né una risposta né una visualizzazione dei messaggi nei mesi successivi, quando provò ripetutamente a contattarla per una piccola questione strutturale relativa al suo negozio.

I sospetti sul compagno Ermete

È probabile che dopo l'autopsia gli inquirenti torneranno a sentire il compagno Ermete, anche per capire cos'è successo nell'anno precedente alla denuncia di scomparsa. Nel suo passato è emersa una condanna definitiva a un anno e sei mesi per violenza sessuale. I fatti risalgono al 2009, quando l'uomo era autista di una cooperativa per il trasporto dei disabili ed avrebbe molestato una delle ragazzine che accompagnava. “Un errore giudiziario che mi ha rovinato la vita - ha detto lui parlando a 'Chi l'ha visto?' - se avessi fatto qualcosa contro Alessandra mi metterei a rischio così, denunciando e mettendoci la faccia?”.