Scomparsa da tre mesi Alessandra di Parma. A 'Chi l'ha visto?' il compagno è sotto accusa

Parma, 6 ottobre 2023 – Uscita per fare la spesa il 29 giugno 2023 e mai più tornata a casa. È questa la triste storia di Alessandra Ollari, donna di 53 anni residente a Parma con il compagno e scomparsa da ormai tre mesi. Mentre le ricerche della polizia continuano, per cercare di fare luce su questa vicenda e riportare Alessandra alla famiglia, una nuova segnalazione al programma "Chi l'ha visto?" getta sospetti sul partner Ermete, il primo a denunciare la scomparsa della donna. L'episodio è andato in onda il 4 ottobre e per l'occasione è stata anche trasmessa l'intervista all'uomo.

"È un uomo pericoloso, è un predatore di donne affette da problemi psichiatrici" questo è il messaggio inviato da una signora che ha poi incontrato l'équipe di Chi l'ha visto. Stando alla sua testimonianza, lei avrebbe incontrato Ermete anni fa, mentre si trovava all'ospedale di Parma per una visita. Melania, il nome della donna, soffre infatti di un disturbo chiamato dismorfofobia, ovvero la preoccupazione eccessiva per un difetto fisico, che va a limitare la vita di tutti i giorni e per il quale si trovava in cura presso l'ospedale. Ermete si trovava lì con la sua fidanzata di allora, anch'ella affetta da problemi psichiatrici. Melania racconta di aver ricevuto avance e diversi messaggi molestia a seguito di quell'incontro, oltre a numerose telefonate da parte di lui, che avrebbe smesso solo dopo la minaccia della sorella di lei di denunciarlo ai carabinieri.

A seguito di una dichiarazione così grave nei confronti di Ermete, che viene accusato di avere qualcosa a che fare con la scomparsa di Alessandra, la quale nell'ultimo anno e mezzo soffriva di depressione, Chi l'ha visto ha deciso di incontrarlo per conoscere il suo punto di vista. Ad aggravare le accuse vi è anche un precedente penale di 14 anni fa, quando Ermete lavorava come autista per un'associazione di persone con disabilità. Una ragazza disabile avrebbe infatti denunciato l'uomo per molestie sessuali, ottenendo la sua reclusione a 3 anni.

Nonostante tutte le accuse, Ermete ha dichiarato di non conoscere affatto Melania e di essere stato vittima di un errore giudiziario, per quanto riguarda la sentenza del tribunale. "Alessandra sapeva e mi ha sempre sostenuto" commenta, per poi lanciare un altro appello alla compagna scomparsa "Ale io non ti ho fatto del male. Se mi stai sentendo, dammi un segnale che ci sei e stai bene". Se qualcuno avesse informazioni su Alessandra Ollari e sulla sua scomparsa, può contattare direttamente Chi l'ha visto per aiutare il proseguimento delle indagini.