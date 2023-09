Ritrovato il prof scomparso: "Era in ospedale"

E’ stato ritrovato e soprattutto è vivo Roberto Tondi, il docente del "Fermi" di Modena residente a Castelfranco Emilia che dal 21 agosto scorso non stava dando più notizie di sé ai familiari, i quali a loro volta avevano interessato la trasmissione Rai "Chi lo ha visto?" per cercare di rintracciarlo. Tondi, stando alle informazioni fornite dai familiari alla medesima trasmissione televisiva, lo scorso 20 agosto aveva preso un volo Bologna – Berlino. Nella capitale tedesca sarebbe dovuto rimanere per circa una settimana in vacanza studio al fine di perfezionare la lingua tedesca. Dal giorno dopo, però, di lui si erano perse le tracce. Nessuna comunicazione coi familiari (ha due sorelle e altri parenti), nessun contatto con altri amici o conoscenti. Un prelievo al bancomat poi più nulla. La preoccupazione quindi è cresciuta finché la stessa famiglia non ha fatto, appunto, un pubblico appello tramite la trasmissione specializzata in casi come questo. Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla pagina Facebook di "Chi lo ha visto?", è poi stata pubblicata la lieta notizia: Roberto Tondi è stato rintracciato. E’ vivo e ricoverato in un ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente. Sarebbe stato lo stesso Tondi a mettersi in contatto con i propri familiari, rassicurandoli sulle sue condizioni. Infatti una delle sue due sorelle, Lidia Tondi, conferma poi al Carlino: "Abbiamo avuto finalmente notizie di mio fratello. È ricoverato dal 25 agosto in un ospedale in Germania dopo aver avuto un incidente, ma non ricorda nulla dell’accaduto. Adesso sta meglio, ma deve rimanere ancora sotto osservazione". E la stessa Lidia chiarisce anche il motivo di una così lunga assenza dalle comunicazioni con la famiglia: "Ha perso il cellulare e, appena è stato in grado, ci ha contattato, chiedendo in prestito il cellulare di un altro paziente dell’ospedale". Quanto alle sue attuali condizioni di salute e al suo rientro in Italia, Lidia conclude: "Sta un po’ meglio, ma non sappiamo ancora di preciso quando rientrerà a casa". Insomma, ci vorrà probabilmente ancora un po’ di tempo, ma si può soltanto immaginare il sospiro di sollievo che tutta la famiglia di Roberto Tondi ha tirato quando ha saputo che lui era vivo, anche se appunto ancora convalescente da un incidente piuttosto serio. L’auspicio che la situazione si risolvesse "nel miglior modo possibile" era stato espresso, soltanto sabato scorso, anche dalla dirigente scolastica del "Fermi", Stefania Giovanetti, commentando la notizia del docente che le autorità stavano cercando in Germania. Marco Pederzoli