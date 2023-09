La famiglia lo crede morto da dieci anni, ma lui era in Grecia: ritrovato Adamo Guerra

Imola (Bologna), 21 settembre 2023 – Era sparito nel nulla a luglio 2013. All’interno della sua abitazione, nel quartiere imolese di Zolino, erano state ritrovate alcune lettere in cui lasciava intendere che si sarebbe suicidato. Raffaella, l’ex moglie, lo ha creduto morto per dieci anni, mentre le figlie (all’epoca della scomparsa bambine) non hanno più saputo nulla di lui. Adamo Guerra, rappresentante di casalinghi originario di Lugo ma trapiantato a Imola e oggi 55enne, è stato rintracciato dopo dieci anni da una troupe di ‘Chi l’ha visto?’. Era in Grecia, dove presumibilmente ha trascorso gli ultimi due lustri. Una settimana dopo la sua scomparsa, la polizia aveva infatti recuperato l’auto parcheggiata vicino al porto di Ancona. Si è scoperto che Guerra aveva acquistato un biglietto per imbarcarsi il 9 luglio su un traghetto in partenza per Patrasso. La Procura aveva chiuso le indagini nel 2015, avvalorando l’ipotesi dell’allontanamento volontario. "Credevo si fosse gettato giù", ha raccontato ieri sera in tv l'ex moglie di Guerra. La svolta, come raccontato sempre dalla donna, è arrivata però qualche mese fa, quando Raffaella ha presentato le pratiche per il divorzio. “L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all'Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia". Da qui l’amarezza della donna. "Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza – ha concluso l’ex moglie di Guerra –. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre".