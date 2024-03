Cade carico di una gru: operaio muore schiacciato, lavorava in una scuola

Fidenza (Parma), 27 marzo 2024 – Un operaio di 51 anni, Vasile Tofan, è morto in un incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico della scuola Collodi.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro con esiti fatali: i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica: sembra che una gru abbia perso un carico, che ha travolto un dipendente della ditta che sta seguendo i lavori.

Il dolore del Comune

Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, il vicesindaco, Davide Malvisi, e l'assessore Stefano Boselli si sono recati al cantiere della scuola Collodi pochi minuti dopo aver appreso dell'incidente sul lavoro: hanno parlato con i colleghi dell'operaio deceduto e con i tecnici dell'impresa appaltatrice presenti sul posto. “Oggi per Fidenza è un giorno drammatico. L'incidente sul lavoro è accaduto in un cantiere nato per migliorare le infrastrutture della città e investire sul futuro. L'amministrazione tutta e la città – ha detto il sindaco Massari – si stringono intorno alla famiglia dell'operaio deceduto. Siamo solidali con i suoi colleghi, che erano ovviamente sconvolti dall'accaduto. Seguiremo con grande attenzione la vicenda”.