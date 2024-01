Anziano trovato morto in casa a Parma: deceduto forse da diverso tempo

Parma, 9 gennaio 2024 – Un uomo anziano sarebbe morto diverso tempo fa in un appartamento di via Pontremoli a Parma. Il suo corpo è stato trovato solo questa mattina da 118, vigili del fuoco e carabinieri.

I vicini da giorni avvertivano la presenza di mosche e un odore ‘strano’, ma le ricerche si sono messe in moto solo dopo che un famigliare ha chiamato i soccorsi, perché non riusciva più ad avere sue notizie.

In corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire da quanto l'uomo fosse deceduto e le cause della morte.

Anche ad Ancona, qualche giorno fa, è stato trovato un uomo mummificato in casa: l’autopsia ha certificato che era morto da più di 4 anni.