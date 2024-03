Bobbio, 20enne cade dal tetto ubriaco: salvato da un carabiniere che lo intercetta con il proprio corpo

Bobbio (Piacenza), 17 marzo 2024 – Cade dal tetto della sua casa, da un’altezza di circa 6 metri, e si salva per l’intervento di un carabiniere che, intercettandolo con il proprio corpo, ne ha attutito la caduta. É accaduto ieri in una frazione di Bobbio dove un giovane di 20 anni con problemi psichici e molto probabilmente ubriaco è salito sul tetto della sua abitazione ed è poi caduto. Sul posto erano arrivati poco prima i carabinieri, e il comandante della stazione del paese, vedendo il ragazzo precipitare si è piegato, mettendosi di schiena nella traiettoria del volo, per attutirne la caduta con il proprio corpo. Il ventenne è stato portato in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità, mentre il sottufficiale non avrebbe riportato ferite.

La vicenda

La vicenda è iniziata nel primo pomeriggio di ieri quando una chiamata, ricostruisce Libertà, aveva segnalato la presenza sul tetto di un giovane in una frazione del comune di Bobbio. Sono intervenuti i carabinieri del paese e quando un militare si è avvicinato, cercando di salire sul tetto per raggiungere il giovane, il 20enne si è avvicinato al margine e a quel punto è iniziato a scivolare verso il vuoto. Non è chiaro sia stato un gesto volontario del ragazzo oppure se la caduta sia stata causata dallo stato di confusione in cui si trovava. Nell'impatto sono finiti entrambi distesi a terra: il 20enne ha riportato varie ferite e traumi, ma non risulta in pericolo di vita.