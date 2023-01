Incidente stradale in zona Fiera: scontro tra tre mezzi, due i feriti

Il luogo dell'incidente in via Baganzola a Parma

Parma, 25 gennaio 2023 – Un incidente pauroso, dove sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, un furgone ed un’autovettura. Il fatto è successo nella mattinata odierna sulla via Baganzola a Parma. Le cause sono in fase di accertamento, lo scontro dei tre mezzi è successo nella prossimità della rotonda che porta alla zona fiera di Parma. Sono partiti subito i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco parmensi, che hanno provveduto ad estrarre due persone ferite. In loco il personale sanitario del Suem118, che ha provveduto alle cure. Al termine i feriti sono stati trasportati al locale pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non parrebbero gravi. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto ad effettuare i necessari rilievi per determinare l’esatta causa dell’incidente, oltre a regolare il traffico in quel tratto, dove si sono registrati inevitabilmente qualche rallentamento.