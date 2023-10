Omicidio Parma, il 24enne Ahmed Rabby ucciso nel sonno. Fermato l’uomo che l’ha accoltellato

Parma, 31 ottobre 2023 – È stato accoltellato nel sonno Ahmed Rabby, il 24enne del Bangladesh ucciso ieri sera a Parma. Il ragazzo non ha avuto scampo: è stato ucciso senza pietà mentre dormiva con un fendente alla gola nella camerata del Cas, il centro di prima accoglienza che si trova alla periferia della città emiliana, dove il giovane era alloggiato.

Stamattina è stato rintracciato e fermato l’uomo sospettato di avere inferto il colpo mortale a Rabby. Si tratta di un connazionale, in fuga da ieri sera. “È una vicenda che ci parla di violenza e fragilità e che, oltre le reazioni di pancia, invita ad un pensiero serio sui temi della salute mentale e del benessere o malessere sociale”, commenta il sindaco di Parma, Michele Guerra.

“Bene che le forze dell'ordine abbiano rapidamente arrestato il colpevole – continua il primo cittadino Michele Guerra – e ora la giustizia faccia il suo corso. La nostra comunità saprà tutta insieme riflettere profondamente su ciò che questa storia lascia sul campo”.

Il cruento omicidio è accaduto verso le 21.30 di ieri nella zona tra via Volturno e via Faelli. Il 24enne è morto colpito da un fendente alla gola: era gravissimo quando son arrivati i soccorsi ed è deceduto prima di arrivare in ospedale.

Sul luogo della tragedia, avvisati dagli altri inquilini dello stabile, sono subito arrivati i mezzi del 118, la polizia e i carabinieri. L'autore del delitto è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Stamattina è stato rintracciato e fermato.