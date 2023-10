Omicidio a Parma: ucciso a coltellate in strada

Parma, 30 ottobre 2023 – Un uomo, dalle prime informazioni un ospite di una struttura per migranti, è stato accoltellato mortalmente in serata a Parma. È successo intorno alle 21.30 tra via Volturno e via Faelli, vicino alla struttura, e la vittima, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata colpita alla gola.

All'arrivo del 118 la ferita era già troppo grave. Sul posto la polizia, con squadra mobile e scientifica, per ricostruire l'accaduto.