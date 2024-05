Terremoto oggi nel Parmense: nuove scosse a Sala Braganza

Parma, 22 maggio 2024 – Il Parmense trema ancora: nuova scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a cinque chilometri da Sala Baganza. A rilevarlo sono stati i sismografi dell'Ingv, che alle 10.10 hanno registrato il tracciato ed è subito scattata l’allerta. Poco più di un’ora dopo, altra scossa stimata tra i 3.4 e i 3.9.

Al momento sembra che non ci sia stato alcun danno alle case, ma sono in corso le verifiche. Qualcuno è sceso in strada spaventato nella zona dell'epicentro, ma per ora non c'è alcuna segnalazione di problemi.

I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Sala Baganza, Fornovo di Taro e Felino, tutti in provincia di Parma. Qualche avvisaglia si era sentita già prima, l’istituto di vulcanologia aveva stimato una magnitudo tra 3.2 e 3.7. Poi la conferma.