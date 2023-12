Addio a ‘Patenta’, tra i più noti ristoratori del dopoguerra a Pesaro

Pesaro, 4 dicembre 2023 – A oltre novant'anni di età che aveva compiuti nello scorso mese di agosto, è scomparso questa mattina nella residenza di Galantara dov'era ricoverato, Luigi Pieri, molto meglio conosciuto e noto nell'intera città di Pesaro come ‘Gigi di Patenta’, o meglio ancora ‘Patenta’ e basta, uno dei più noti ristoratori e operatori alimentari del dopoguerra del nostro territorio e consacrato ormai da tempo quale personaggio inconfondibile per la sua porchetta di maiale, immancabile presenza sulle tavole sia sofisticate che popolari e in ogni festa che si rispetti.

Il suo locale tradizionalmente collocato in zona Chiusa di Ginestreto è da sempre metà e tappa obbligata per ‘merende’ indimenticabili. Lascia i figli Massimo, Monica e Fabiola. Funerale e cerimonia religiosa probabilmente mercoledì prossimo.