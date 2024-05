Alighieri, le ruspe per abbatterla. Stallo alla Brancati: "Ma ripartiamo"

Ruspe in arrivo alla scuola "Dante Alighieri". Da domani inizieranno le operazioni di abbattimento della struttura per realizzare il nuovo edificio scolastico che, auspicabilmente, vedrà la luce nel 2026. "Questa settimana – illustra l’assessore Riccardo Pozzi -, è stato effettuato il distacco tra la palestra che è stata da poco oggetto di un importante intervento di miglioramento e il resto della scuola e da lunedì (domani ndr.), la ditta incaricata della demolizione inizierà la propria opera". I lavori dureranno due anni e, al posto del vecchio edificio sorgerà una struttura all’avanguardia. "Sarà un plesso scolastico nuovo, sicuro ed efficiente sotto il profilo energetico – continua l’assessore Pozzi – ed ospiterà sia i bambini delle elementari che quelli delle medie. Quella che abbiamo avviato in questi anni è una stagione di interventi sull’edilizia scolastica di portata storica. Solo a Soria abbiamo oltre 14 milioni di cantieri sulle nuove scuole che sono partiti". Più vicino è il traguardo per la scuola dell’infanzia "Skarabokkio". "L’asilo diventerà un polo per bambini della fascia di età che va da zero a sei anni – continua Pozzi -. Il cantiere finirà entro la primavera 2025 ma siamo più avanti ed è ragionevole pensare che entro la fine dell’anno l’intervento sarà pressoché concluso. Decideremo con la scuola se spostare i bambini dall’attuale sede provvisoria di viale Trieste già dopo Natale o nei mesi successivi".

Ripartiranno a breve anche i lavori alla palestra della scuola Brancati che, nelle ultime settimane sembravano in fase di stallo. "La direzione dei lavori è attualmente affidata al dirigente del servizio nuove opere in via temporanea ma abbiamo già individuato il nuovo direttore dei lavori che è un professionista esterno che verrà incaricato dall’ente. Siamo in una fase di valutazione tecnica che precede l’installazione dell’impiantistica. I lavori finiranno al termine 2024 e il progetto è quello di permettere la fruizione anche alle società sportive esterne nelle ore pomeridiane. Sarà una palestra molto grande e avrà anche una tribuna. Sicuramente sarà omologata per la pallavolo e il basket". Un ’volto’ nuovo è in arrivo anche per la scuola "Anna Frank". "Mercoledì scorso sono iniziati i lavori di demolizione. Sorgerà una scuola di legno con ampie vetrate e sarà una struttura molto suggestiva che verrà conclusa entro la primavera 2026".