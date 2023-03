Bimba di 16 mesi resta chiusa in auto Paura al parcheggio del Fanocenter

Ha chiuso lo sportello dell’auto lasciando inavvertitamente le chiavi all’interno. Peccato che dentro ci fosse la figlia di appena 16 mesi, seduta sul seggiolino e scoppiata in lacrime poco dopo per via del cappellino che le era sceso sugli occhi. Attimi di panico per la mamma, una giovane fanese, che ha subito chiamato i vigili del fuoco di Fano i quali, arrivati sul posto a sirene spiegate, in due minuti, hanno aperto lo sportello e consegnato la piccola all’abbraccio della madre.

La disavventura a lieto fine è successa ieri mattina nel parcheggio del Fanocenter, verso le 8.45. Per fortuna, le temperature erano miti a quell’ora e soprattutto i vigili sono arrivati all’istante, liberando la bambina e restituendo il sorriso alla mamma dopo infiniti minuti di paura.

e. ros.