Vivere in 9 metri quadrati: la sfida (vinta) di un architetto di Pesaro. "Pozzetto? Poi l'ho conosciuto"

Pesaro, 17 febbraio 2025 - Si può vivere in una casa di 9 metri quadrati? Assolutamente sì. Ne è convinto Leonardo Di Chiara. Che è ben lontano dal 'Ragazzo di campagna' interpretato da Renato Pozzetto nell'omonima commedia del 1984, dove il protagonista è un contadino che va a vivere in città, in un mini appartamento a incastro.

Leonardo Di Chiara, architetto e ingegnere edile di Pesaro, nella sua tiny house: una micro casa mobile di 9 metri quadrati

Leonardo, architetto e ingegnere edile pesarese di 34 anni e freelance "nomade digitale", come si definisce lui stesso, ci vive davvero in una casa di 9 metri quadrati e l'ha progettata lui stesso 7 anni fa. Una tiny house, ovvero una micro casa mobile, ipertecnologica e di design, dotata di ogni confort. "Mi affascinano i sistemi abitativi innovativi, la microarchitettura, non solo le strutture abitabili in movimento, come la tiny house", spiega. Una soluzione al caro affitti e al costo esorbitante del mattone. Lui vive e lavora tra Pesaro e il mondo, sempre pronto a spostarsi dove serve e dove gli va.

Architetto, è davvero possibile vivere in 9 metri quadrati?

"Certo che sì, ma non è per tutti: fondamentale è avere una certa adesione ai principi minimalisti perché in poco spazio non si possono avere tanti oggetti, sarebbe una costrizione troppo forte. Io ho voluto non solo progettare ma anche sperimentare la tiny house, quindi ci ho abitato per molto tempo e ancora lo faccio. L'ho anche prestata a dei 'tester' che mi hanno dato riscontro positivo"

Si è mai sentito come Renato Pozzetto nel 'Ragazzo di campagna' quando si trasferisce in città? Se ha visto il film…

"Effettivamente sì, chiunque entrasse in casa mi ripeteva 'tac, tac...' ad ogni spostamento. La mia casa è molto simile a quella del film, che non avevo visto prima di progettarla. Uno degli sponsor mi fece notare la somiglianza. E' interessante come quarant'anni fa questo tipo di spazio venisse utilizzato dal regista e dallo scenografo per fare satira, scherzando su una tipologia di casa estremizzata, quasi ridicola. Oggi la mia finalità è invece la ricerca di una soluzione reale. Ho avuto modo di confrontarmi con la figlia del regista e anche con Pozzetto stesso e si è creato un legame"

Leonardo Di Chiara nella sua tiny house

Scherzi a parte, la tiny house può essere la soluzione all'emergenza abitativa in città (a Pesaro, che è la sua città, ma non solo)?

"Non una soluzione in senso assoluto, ma è una possibilità, una sperimentazione che può aprire altre strade, dimostrando che vivere in spazi minimal è possibile. Per esempio per ripensare tanti spazi piccoli che sono inutilizzati, penso agli hotel del lungomare a Pesaro. Piccole camere con piccoli volumi, che magari rendono questi edifici inutilizzabili, con un progetto tiny house potrebbero essere spazi ottimizzati per una alta qualità di vita: trasformandosi in microappartamenti. Sempre nel principio del minimalismo e di un'estetica pulita e essenziale".

Quando lo ha capito?

"Quando mi sono reso conto che tutti i miei amici, mentre io viaggiavo con la tiny house per l'Europa, vivevano ancora con i genitori, perchè non trovavano appartamenti adatti e accessibili. Mentre all'estero i giovani vanno a vivere da soli molto presto. Volevo trovare una soluzione all'emergenza abitativa soprattutto dei giovani".

L'esterno della casa mobile di Leonardo Di Chiara, Goethe institute

Quanto costa una casa mobile?

"Ha un costo molto variabile, legato ai materiali e alle tecnologie che si scelgono. Ad esempio solo l'impianto fotovoltaico incide circa 10mila euro. Diciamo quindi che il costo può variare dai 50mila fino ai 150mila euro".

Deve rispettare degli standard dal punto di vista normativo?

"La normativa permette l'utilizzo di queste case in maniera permanente solo in contesti di campeggi, fuori invece o in terreni privati è consentito l'utilizzo solo per sei mesi continuativi poi vanno spostate. Quindi ad oggi i principali acquirenti sono i campeggi oppure gli agricampeggi: le aziende agricole che possono creare piazzole all'interno dei propri terreni"

Quali sono i maggiori vantaggi e gli svantaggi di vivere in una micro casa?

"Il primo è che la casa si pulisce in pochissimo tempo e poi quello impagabile che ti permette di trasferirti in un giorno potenzialmente, senza traslochi estenunati. Lo svantaggio è che non puoi possedere tanto, devi selezionare al massimo, scegliere gli oggetti con molta attenzione. Un kindle per esempio ti permette di avere tanti libri, un computer molto efficiente e altre soluzioni tecnologiche per risparmiare spazio"

Pesaro, la micro casa mobile davanti al Palazzo Ducale in piazza del Popolo

Quale secondo lei l'impatto del suo progetto sulla comunità e sull'idea di abitare sostenibile?

"Mi sono accorto di essere diventato un po' un modello di uno stile di vita diverso, più sostenibile solo per il fatto che mi accontento di avere meno. Oggi molti vogliono più metri quadri, più oggetti, l'auto più grande. Ma non tutti, già vedo che in questi anni la rotta sta cambiando: dopo l'ondata dei suv, ad esempio, si cercano macchine sempre più piccole, e così anche i cellulari tornano a essere più ridotti, ovvero più flessibili e funzionali alla propria libertà di movimento e di vita"

Come ha influenzato la sua vita personale e professionale questa scelta?

"Tantissimo, io volevo una mia casa ma non sapevo dove e ho iniziato a costruirla intanto su ruote per me. Così sono diventato un architetto dei piccoli spazi: è diventata una sorta di specializzazione molto forte che mi sta portando anche un discreto successo. Dal punto di vista personale è stato un arricchimento: mi ha portato a conoscere tantissime persone in tutto il mondo, con stili di vita molto particolari"

La tiny house progettata dall'architetto Di Chiara, dettagli

E’ possibile applicare l’idea tiny house ad altre strutture, magari non mobili? Progetti futuri?

"Sto trasformando il progetto della tiny house in un prototipo di abitazioni prefabbricate che si vanno a comporre come i Lego dove ogni mattoncino è un appartamento mini prefabbricato. Oltre ad altre tiny house per committenti privati, sto lavorando anche al recupero di edifici esistenti, ma sempre legati a spazi piccoli da ottimizzare. Sto restaurando in Puglia una piccola casa antica che si sviluppa su tre piani, ognuno da 10 metri quadrati, quindi praticamente tre micro case una sull'altra. Poi sto costruendo una villetta sul lago d'Iseo per un committente tedesco, in un lotto edificabile molto piccolo. Lavoro molto anche sulla ristrutturazione di appartamenti per ottimizzare gli spazi, su Roma e Milano, oppure al contrario per frazionarli in più unità abitative in caso di spazi molto ampi".