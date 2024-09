Collegio Raffaello, cadono calcinacci

Da qualche giorno è stato transennato l’angolo tra piazza della Repubblica e via Cesare Battisti, in centro storico a Urbino. Il motivo di questa scelta è dovuto ad un distacco di alcuni piccoli frammenti di pietra del cornicione del Collegio Raffaello. Il palazzo settecentesco di proprietà del Legato Albani infatti ha perso alcuni pezzetti della pietra bianca con cui è decorata la facciata, e in particolare dal cornicione che delimita il portico con la facciata in laterizio, proprio nel pilastro angolare.

Il distacco è limitato e di piccola entità (i frammenti sono ancora visibili a terra) per cui, in attesa di metterlo in sicurezza, le autorità hanno fatto collocare due transenne per evitare che le persone stazionino nelle immediate vicinanze della zona.

g. v.