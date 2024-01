Daspo a un tifoso della Vis Pesaro: fuori dallo stadio per tre stagioni

Pesaro, 9 gennaio 2024 – Daspo a un tifoso della Vis Pesaro che per tre stagioni non potrà recarsi allo stadio. L'episodio risale a Perugia-Vis Pesaro, ultima gara prima della recente sosta natalizia del campionato di serie C girone B. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare il tifoso pesarese che aveva acceso un fumogeno nel parcheggio del settore ospiti dello stadio Curi. Il tifoso aveva acceso e lanciato il fumogeno che era poi caduto sul tetto dell'auto dei carabinieri in servizio per la partita.