Elezioni e supermercati. Pantano, lo scontro sull’Eurospin. I candidati: "Con noi non si farà"

Una parte del quartiere di Pantano è scesa in strada mercoledì sera per protestare contro il rischio di cementificazione dell’area e presentare le proprie preoccupazioni al candidato sindaco del centrosinistra Andrea Biancani e a Daniela Scavolini che rappresentava Marco Lanzi, candidato del centrodestra impegnato in un altro appuntamento elettorale. Due le scottanti questioni sul tavolo che i cittadini hanno presentato e sulle quali hanno chiesto garanzie, alla fine ottenendole. La prima è quella del parco tra via Mattei e via Ceccarelli in completo stato di abbandono e degrado e che i cittadini hanno chiesto di recuperare: "L’area è nostra, è privata – ha spiegato il portavoce Claudio Duchi – ma da sempre è stata aperta alla città, a generazioni di bambini del quartiere che lì hanno giocato, alle famiglie, e in cambio il Comune tagliava l’erba e pensava alle potature delle piante. Fino al 2023, fino a quando un costruttore ci ha chiesto di vendere le quote e noi ci siamo rifiutati. Guarda caso poco dopo il Comune non si è più preso cura della zona che è andata in completo abbandono. Ora il parco è impraticabile, con erba alta e alberi incolti e la città ha uno spazio verde in meno. Siamo disponibili a ripristinare l’uso pubblico dell’area, in cambio della manutenzione, ma non potevamo venderla perché non avevamo poi certezza sul fatto che sarebbe rimasta a verde".

Una richiesta accolta sia da Andrea Biancani, che ha ipotizzato "una convenzione pubblico privato per rendere agibile di nuovo il giardino alla città", che da Daniela Scavolini, la quale ha confermato la stessa soluzione: "Assolutamente disponibili a un accordo con i privati a a riqualificare il parco-giardino".

Presente anche il comitato, con tanto di cartelli, che ha raccolto le firme contro l’edificazione del nuovo Eurospin lì vicino, in via Trometta. In questo caso Biancani ha assicurato tutti i residenti della zona: "Se sarò sindaco io, non si farà alcun supermercato e l’area resterà destinata a residenza e a servizi. Uno dei proprietari dell’area era contrario a fondere il suo lotto con quello della ex Rover, per potere richiedere il cambio di destinazione da uffici, terziario e appartamenti a ipermercato. Attualmente il proprietario della ex Rover può edificare solo negozi e uffici con le superfici di oggi. Le aree di Lanaflex e Paver sono a residenza o in parte a uffici per il trenta per cento. E’ necessaria l’approvazione della giunta per modificare la disposizione del lotto. Non si è andati avanti perché era necessario cambiare destinazione: una variante non sostanziale che non c’è e non verrà in futuro concessa. Non è stata preparata perché uno dei proprietari è contrario, ma se anche diventasse favorevole, io dirò no perché ritengo che questa area ha troppi supermercati, è residenziale ed è compatibile con questa vocazione". Daniela Scavolini, dal canto suo: "Il nostro candidato sindaco Lanzi e tutti noi siamo contrari al nuovo supermercato. Con noi non si farà. L’area deve essere residenziale e bisogna tutelare i cittadini dal rischio di aumento del traffico. Bastano già otto supermercati nella zona".

Davide Eusebi