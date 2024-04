La Finanza scopre 41 attività fantasma: usavano il metodo ‘apri e chiudi’

Pesaro 4 aprile 2024 – Il comando provinciale della Guardia di finanza ha individuato nei primi tre mesi del 2024, almeno 41 attività economiche per le quali è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino la richiesta di chiusura delle relative partite Iva, in quanto non attive.

L’attenzione dei Finanzieri di Pesaro è stata principalmente rivolta al settore del tessile/abbigliamento al fine di tutelare gli operatori economici operanti nell’omonimo distretto industriale da fenomeni illeciti posti in essere con il sistema fraudolento del cosiddetto “apri e chiudi”. Gli approfondimenti sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle della Provincia di Pesaro e Urbino che, con l’esecuzione di specifici interventi di natura fiscale nonché attraverso accertamenti di polizia economico-finanziaria (sopralluoghi presso le sedi legali ed i luoghi di esercizio dichiarati, incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo e la fatturazione elettronica), hanno individuato una serie di partite IVA riconducibili a imprese “inattive” o “dormienti”.

Pertanto, all’esito degli accertamenti svolti, essendo stata constatata l’inesistenza di qualsiasi attività economica nelle ultime annualità e in alcuni casi anche l’irreperibilità del titolare dell’attività economica, sono state avanzate apposite istanze all’Agenzia delle Entrate al fine di avviare la procedura d’ufficio di chiusura delle partite IVA a rischio.

Un’indagine che è finalizzata a scongiurare il potenziale utilizzo di partite IVA “inattive” per finalità illecite, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, il trasferimento di proventi all’estero e/o il mancato pagamenti di imposte e contributi.