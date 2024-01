Assalto dei ladri a Pesaro. "Nuovi raid nelle case di Villa Fastiggi"

Pesaro, 25 gennaio 2024 – Sono settimane difficili per i residenti di Villa Fastiggi, perché i ladri sono tornati a colpire nelle ultime sett imane, dopo l’ondata di furti del marzo 2023. Gli ultimi assalti sono avvenuti lunedì sera in una palazzina di via Parlotti all’interno di tre abitazioni, anche se non si conoscono i dettagli della refurtiva. A lanciare l’allarme è il consigliere di quartiere Luca Pandolfi, della lista "Ascoltiamo Pesaro" e del direttivo di Fratelli d’Italia. "Sono stato contattato direttamente dai cittadini derubati. C’è paura in zona e qualcuno si deve attivare".

In precedenza, il 15 gennaio, era stata la volta di via Borsi dove in un solo pomeriggio i ladri sono entrati in tre case differenti utilizzando sempre lo stesso metodo: saltando, cioè, sui corrimani delle scalinate d’ingresso delle case, fino poi ad arrampicarsi sui balconi delle abitazioni dove hanno forzato le finestre per accedere all’interno delle residenze. Il tutto intorno alle 17.30 sapendo, probabilmente, che in quegli orari poteva non esserci nessuno. All’interno della prima casa presa di mira dai malviventi, nella quale si possono ancora vedere le tracce di fango lasciate dalle loro scarpe durante la fuga, è stato rubato un solo anello in oro. Peggio è andata in un’altra abitazione della stessa via dove i ladri hanno frantumato una finestra che ha permesso loro l’accesso all’interno dell’edificio senza nessuno al suo interno. In un’altra palazzina della stessa via, il colpo è stato abbandonato fin da subito: "Hanno svitato le lampadine dei lampioni che c’erano all’interno del giardino dell’abitazione, forse perché volevano il buio intorno a loro – continua Pandolfi –. Ma poi si sono accorti che in casa c’era qualcuno e quindi se ne sono subito scappati".

Ma i ladri, non contenti, sempre lo stesso giorno, hanno preso di mira anche una quarta abitazione, vicino all’azienda ‘Adrialactis’, dove è stato avvistato un ladro "mentre saltava dal cornicione dell’abitazione, per poi fuggire senza essere riuscito a rubare nulla – spiega Pandolfi –. A dicembre, invece, è stata la volta di via Finali, dove, anche in questo caso, i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo".

Lo scorso marzo anche il questore di Pesaro, Raffaele Clemente, era andato in visita a Villa Fastiggi per rassicurare i commercianti che avevano subito i furti. Tra questi la pizzeria ‘Doc’ e la ferramenta nella piazzetta del quartiere. "In quell’occasione ci avevano promesso di organizzare degli incontri pubblici per spiegare ai cittadini come comportarsi in caso di emergenza. Incontri – dice il consigliere di quartiere – che non sono mai stati realmente fatti. Come non sono mai state installate le telecamere che ci erano state promesse. Q uesto non è uno scontro politico – conclude Pandolfi –, ma chiediamo di unirci per risolvere la situazione".