Moto contro un albero, poi giù nel dirupo: centauro morto sul colpo

Pesaro 29 ottobre 2023 – Altro sangue lungo le strade. Schianto mortale oggi intorno alle 13 lungo Strada dei Colli. Un motociclista di 40 anni, di cui non è stato reso ancora il nominativo, ha perso la vita andando a sbattere con la sua Ducati 1200 contro un albero per poi finire nel dirupo sottostante.

Moto contro albero lungo Strada dei Colli: muore centauro di 40 anni, i rilievi della polizia locale

Per il giovane non c’è stato niente da fare. E’ morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare la morte ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il corpo. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e l’accertamento delle cause. Il giovane non aveva documenti, ma sarebbe stato riconosciuto da un passante.