Incidente Pesaro oggi, schianto frontale tra un camion e un’auto: morta una donna

Pesaro, 16 aprile 2024 – Tragico incidente stradale oggi pomeriggio lungo la strada Nazionale che collega Pesaro a Urbino, tra le località Cappone e Capponello del comune di Vallefoglia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile condotta da una donna di 66 anni ha impattato frontalmente un camion.

L’auto stava procedendo in direzione Pesaro Urbino, il mezzo pesante invece si stava dirigendo dalla parte opposta.

Secondo le prime testimonianze raccolte, sarebbe stata l’auto ad invadere la corsia del camion. L’autista, in lacrime, ha dichiarato di aver fatto il possibile per evitare l’impatto.

Impatto frontale che si è rivelato fatale, l’auto ha percorso decine di metri indietro.

La strada è rimasta chiusa per tre ore, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi per la donna non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche l’autorità giudiziaria.

I primi ad accorrere sul luogo dell’incidente sono stati alcuni residenti, dopo aver udito “un boato”.