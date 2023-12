Inseguimento e incidente a Pesaro: fuggiasco scappa, preso da un passante. Video

Pesaro, 22 dicembre 2023 – Tragedia sfiorata in Largo Aldo Moro, intorno alle ore 20 davanti allo Zanizibar, all’incrocio tra viale della Repubblica e la Statale Adriatica (foto).

8 foto Due giovani in fuga su una Opel si sono schiantati davanti al bar Zanzibar all'ora dell'aperitivo, poco dopo si è schiantata anche la Volante che li stava inseguendo. Un ragazzo è sceso dalla Opel e ha cercato di fuggire con una borsa piena di soldi: è stato placcato da un passante e da un poliziotto. Foto servizio Toni

Una Ford Puma con a bordo due giovani, un uomo e una donna, inseguita dalla polizia si schianta all’incrocio. Immediatamente dietro, finisce fuori strada anche la Volante della polizia che la stava inseguendo, con due agenti a bordo. In quel punto, e in quel momento, ci sono decine di persone che stanno bevendo l’aperitivo nei locali. E’ un miracolo che nessuno venga investito.

Il conducente dell’auto inseguita, scende dall’auto, inizia a scappare, ma viene bloccato da uno dei giovani che si stava facendo un aperitivo (video) con gli amici e da un poliziotto. Ferita la ragazza che era con lui nella Ford Puma, e che non riesce ad uscire, imprigionata dalle lamiere piegate dall’urto.

Sono feriti anche i due agenti che erano nella Volante inseguitrice.

Il giovane in fuga aveva una borsa, all’interno della quale sono stati trovati alcuni chili di hashish diviso in panetti. E’ stato portato in questura, in stato di fermo. La ragazza che era con lui, come gli altri due agenti, è in ospedale. Sul posto anche i pompieri e la polizia locale.