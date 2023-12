Inseguimento in centro, fermato il trapper Medy Cartier. La minaccia agli agenti: “Adesso vi umilio”

Bologna, 20 dicembre 2023 – Scoppio di fuochi artificiali in mezzo alla strada e poi un'auto che parte a razzo. La scenetta notturna in pieno centro a Bologna - via Irnerio, con la fuga della macchina verso Porta San Donato - non è sfuggita alla polizia, che l'altra notte al tocco ha inseguito e fermato la macchina ‘impazzita’, per scoprire che a bordo c'era nientemeno che il cantante trap Medy Cartier, noto in città soprattutto per il concerto abusivo improvvisato al centro commerciale “Gran Reno”, con corollario di episodi di violenza.

La minaccia: "Adesso vi umilio, fra"

Il trapper, fermato dagli agenti di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine dopo 500 metri di folle corsa, era in forte stato di agitazione e confusione: ha persino negato di essere il conducente dell'auto (pur essendo ancora seduto al posto di guida) e ha cominciato a minacciare gli agenti. Frasi come "Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai frà", in aggiunta alla minaccia di videoregistrare l’accaduto per poi pubblicarlo sui canali social.

Inutile dire che nel fare ciò millantava un potere mediatico probabilmente molto superiore a quello effettivo.

La lista delle infrazioni di Medy Cartier

Ma ovviamente i poliziotti non si sono fatti impressionare e hanno cominciato a stilare l'elenco delle malefatte di Medy Cartier: durante l’inseguimento, nonostante l’uso dei sistemi acustici di allarme, il trapper anzichè rallentare e fermarsi ha pestato sull'acceleratore effettuando al contempo numerose violazioni al Codice della Strada, compreso l'essere passato col rosso mettendo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche e soprattutto quella degli altri.

Il trapper senza patente

Dagli accertamenti è emerso che, oltre a essere già destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Bologna in data 23 giugno 2022, il soggetto non aveva mai conseguito la patente di guida, per cui gli agenti procedevano al fermo amministrativo del veicolo e, con separati verbali, hanno contestato le diverse infrazioni al Codice della Strada commesse dal giovane.